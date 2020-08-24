На Ставрополье установят 80 комплексов видеофиксации в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья установят 80 новых комплексов видеофиксации нарушений до конца 2020 года на дорогах региона. Число комплексов фото- видеофиксации в регионе превысит 200, сообщили журналистам в понедельник в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" до конца года на региональных дорогах Ставропольского края будут установлены дополнительные 80 комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Напоминаем, в настоящее время на территории региона уже действует 132 камеры фото-видеофиксации", - говорится в сообщении.

Новые камеры обладают расширенными функциями - они смогут фиксировать превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении пешеходу и так далее. "Спрятать" госномер автомобиля от таких камер не получится.

"Новые системы фиксации снабжены алгоритмом распознавания номеров. Таким образом, водитель, нарушивший скоростной режим и скрывший циферно-буквенное обозначение регистрационного знака, получит не только штраф за скорость, но и за управление транспортным средством с нечитаемыми номерами", - отмечают в краевом управлении ГИБДД.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.