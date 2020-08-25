Во Владивостоке прокуратура добилась выплаты долга 1 700 строителям культурного кластера

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края добилась в текущем году выплаты задолженности по зарплате в размере 97 млн рублей перед 1,7 тыс. строителями музейно-театрального комплекса на острове Русском, сообщил журналистам во вторник прокурор Приморского края Николай Пилипчук.

"За март администрация этого предприятия не в полном объеме выплатила стимулирующие выплаты, а за апрель была полностью задолженность по заработной плате перед более чем 1 700 работниками на сумму 97 млн рублей. По требованию прокуроров задолженность по заработной плате погашена, по вопросу стимулирующих выплат - администрация [предприятия] с нами не согласилась", - сказал Пилипчук. Он отметил, что сейчас выплаты стимулирующих премий работникам стройки за март прокуратура добивается в суде.

В марте строители музейно-театрального комплекса на острове Русский временно остановили работу из-за изменения уровня премиальной части заработной платы. В забастовке участвовали, по данным властей, около 400 человек с жалобами на частичную невыплату зарплаты, невыдачу рабочего инвентаря, неоплату переработок. Прокуратура Приморского края совместно с Роспотребнадзором начали проверку соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических условий пребывания вахтовиков.

Согласно графику ввода в эксплуатацию объектов культурно-образовательных и музейных комплексов, утвержденному в правительстве России, часть объектов на острове Русский должны сдать к 1 сентября 2020 года. В частности, музыкальная школа, общеобразовательная школа и интернат. Объекты находятся в высокой степени готовности.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".