В Чечне планируют ежегодно проводить хакатоны

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Первый в Чечне хакатон по дополненной и виртуальной реальности завершился в Грозном, его планируют проводить ежегодно. Об этом ТАСС рассказал во вторник ТАСС учредитель автономной некоммерческой организации "Центр инновационного развития "Грозный" Мансур Арсанукаев.

"Перед участниками стояла задача - разработать в течение 24 часов, без перерыва на сон, приложение образовательной направленности. Победила наиболее опытная команда Expovision, которая давно занимается разработками в области VR. Ребята, в том числе и школьные команды, показали, что есть широкий потенциал. Планируем делать ежегодные хакатоны, летние и зимние, по разным направлениям", - отметил он.

Проекты команд оценивали 11 экспертов по пяти критериям. Призовой фонд хакатона "Код Шредингера", который состоялся благодаря президентскому гранту, составил 100 тыс. рублей. Хакатон проходил на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова.

"Хакатон способствует вовлечению молодежи в активную командную деятельность, он позволил нам понять, что в Чеченской Республике эта сквозная технология имеет потенциал с точки зрения развития молодежных кадров - они готовы изучать и делать вокруг этого стартапы. Помимо этого, решилась задача создания комьюнити VR и AR разработчиков. Планируем делать ежегодные хакатоны, летние и зимние, по разным направлениям", - добавил Арсанукаев.

Гранты президента РФ получают некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специального оператора, который проводит конкурсы среди организаций. Общую сумму субсидий на гранты президент определяет ежегодно своим распоряжением. Конкурс проводится по 13 направлениям деятельности НКО, причем одно из них - выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства для граждан РФ в возрасте от 6 до 35 лет - появилось в этом году.