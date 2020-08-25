На "Армии-2020" представили полевую кухню, способную работать в Арктике

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" представил на форуме "Армия-2020" прицепную модульную автомобильную кухню КПБМ-150М, способную работать в условиях Крайнего Севера.

"Кухня отличается безопасным режимом работы и простотой. Обслуживающему персоналу не требуется контролировать работу оборудования, также нет утечки топлива", - сообщил главный инженер Сафоновского завода "Гидрометприбор" (входит в "Высокоточные комплексы") Олег Мерзлов.

По словам Мерзлова, новая кухня способна функционировать в условиях Крайнего Севера, температурный диапазон эксплуатации составляет от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию.

Кухня рассчитана на приготовление пищи для 150 человек в течение часа. "По совокупности показателей автономности, безопасности и автоматизации работы у нее аналогов нет", - добавил Мерзлов.

КПБМ-150М работает на дизельном топливе и дровах. "Есть техническая возможность работы на газу. Кухня может работать от авиационного керосина", - уточнил главный инженер "Гидрометприбора".

Отличительной особенностью КПБМ-150М является повышенная безопасность. "Установленные горелки обеспечивают работу в автоматическом режиме, запускаются с пульта управления и имеют систему слежения за срывом пламени", - сообщил Мерзлов. Кухня оснащена вспомогательной силовой установкой. Сейчас изделие находится в процессе государственных испытаний, отметил он.

"Армия-2020"

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".