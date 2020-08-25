Количество первоклассников в Дагестане в 2020 году вырастет на 10 тыс.

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Первоклассниками в Дагестане в этом году станут 55,6 тыс. детей, это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщается во вторник на официальном сайте правительства республики.

"В этом году первый класс пойдут 55,6 тыс. дагестанских ребенка, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что рост количества учеников может привести к увеличению числа школ, в которых обучение ведется в три смены.

"Для решения проблемы реализуются федеральные и республиканские программы. С 2018 года количество аварийных школ удалось сократить с 145 до 122, к 2023 году планируется строительство и ввод 29 школ на 9,5 тыс. ученических мест взамен аварийных, из них 22 школы - за счет средств республиканского бюджета. До конца 2020 года в республике заменят восемь аварийных и четыре ветхие школы", - рассказали в пресс-службе правительства Дагестана.

Также в рамках республиканского проекта "100 школ" в регионе в этом году будут отремонтированы 136 школ. "Помимо этого, за счет средств федерального бюджета в 125 общеобразовательных организациях республики ведутся работы по замене печного отопления на современные котлы вне зданий, созданию условий для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации", - добавили в пресс-службе правительства.