Власти Ставрополья заявили, что школьники смогут перейти на дистанционное обучение

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Школьники Ставрополья смогут заменить очную форму обучения на дистанционную по заявлению родителей. Учебные заведения края с 1 сентября начнут работать в очном режиме, но детям и родителям будет предоставлен выбор, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Подготовлены различные модели организации дистанционного обучения. Они будут использованы в случае невозможности очного посещения образовательных организаций в связи с угрозой коронавируса. Дистанционное образование будет доступно и тем учащимся, родители которых пожелают сохранить режим обучения на дому. Для этого необходимо написать заявление на имя директора учреждения", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, приемку перед началом учебного года в регионе прошли 1787 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Для обеспечения безопасности в условиях пандемии в образовательные организации закуплено и передано 22 тыс. рециркуляторов, а также около 10 тыс. бесконтактных термометров. Около 32 тыс. педагогов до 29 августа пройдут тестирование на наличие коронавируса.

"Минобразования края даны рекомендации школам ограничить участие родителей в линейках, - такая возможность предоставляется лишь для одного из родителей первоклассников. Обязательное условие на линейках - ношение защитной маски", - отмечается в сообщении.

Ранее в правительстве края сообщали, что торжественные линейки в День знаний пройдут во всех школах края. Праздники будут ограничены по времени и числу участников - на линейке одновременно смогут присутствовать не более 120 человек, продолжительность ее не будет превышать 30 мин.