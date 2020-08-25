В Калининграде открыли "Музей-квартиру первых переселенцев"

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники Калининградской областной юношеской библиотеки им. Владимира Маяковского открыли "Музей-квартиру первых переселенцев", которые прибыли в 1946 году после передачи региона Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

"В музее-квартире воссоздано пространство с элементами смешанного быта немецкой и советской культур за период 1940-1980-х годов ХХ века. Посетители смогут ознакомиться с архивными материалами, воспоминаниями первых переселенцев в Кенигсбергскую область в 1940-1950-х годах прошлого столетия", - говорится в сообщении.

Музей-квартира открылась в ранее пустовавшем подвальном помещении библиотеки, рассказали ТАСС в учреждении. "Архивные данные и рассказы очевидцев говорят о том, что самые первые переселенцы в Калининград (ранее Кенигсберг) в большинстве жили и в подвалах, и полуразваленных квартирах, поскольку центр города был разрушен на 90%, а его окраины на 60%", - сказал собеседник агентства.

В квартире собрано около 100 экспонатов. Это билеты переселенцев, чемодан, одежда первых послевоенных лет. Большинство вещей переданы жителями приехавшими в область в первые послевоенные годы или их детьми. Среди экспонатов и немецкая мебель, посуда, оставшаяся в городе после взятия его советскими войсками, например, немецкий буфет начала XX века, детская кроватка, венские стулья. Калининградский драматург Наталья Меднис, автор пьес, постановки по которым идут на сцене областного драматического театра, передала музею найденную еще в Кенигсберге американскую пишущую машинку, которой пользовалась какое-то время, рассказал собеседник ТАСС.

"Мы стремимся расширять деятельность библиотеки, создавать новые пространства. Музей-квартира - краеведческий проект, призванный познакомить калининградцев и гостей города с историей нашего края", - отметила директор библиотеки Елена Везбердева.

Восточно-Прусская операция и первый эшелон

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград.

Массовое переселение в Калининградскую область было инициировано постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Открытие нового музейного пространства приурочили к этому событию.