В Кабардино-Балкарии от гриппа планируется привить 60% населения

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 60% населения Кабардино-Балкарии (КБР) планируется привить в 2020 году от сезонного гриппа. Прививку получат дети, беременные женщины и лица из групп риска, сообщил во вторник журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

"По плану, который у нас разработан совместно с Минздравом, мы должны привить 48% населения (порядка 419 804 человек), но президентом страны и главой нашей республики поставлена задача довести эту цифру до 60% (519 804 человека) <...>. Будет привито всё детское население, такую же ослабленную вакцину получат беременные женщины, а взрослое население получит вакцину, которая в себе содержит три штама. Призываем прививаться в обязательном порядке людям из группы риска. Те, кто имеет хронические заболевания, сердечно-сосудистые, легочные и так далее, будут прививать бесплатно", - рассказал Пагов в ходе пресс-конференции.

Особенность данного сезона в том, что все три штама, рекомендованные ВОЗ для северного полушария - новые. "Никто не встречался с ними, и как они себя поведут - не понятно. Сложность предстоящего периода в том, что будет наложение ситуации с новой коронавирусной инфекцией и обычным сезонным повышением заболеваемости гриппом и других острых респираторных заболеваний", - отметил он.

В прошлом году эпидемия гриппа в республике началась с 10 января, а благодаря тому, что удалось привить 43,8% населения республики (317 428 человек), превышения порогов в целом по республике не было, отметил главный санитарный врач КБР. В лабораториях Роспотребнадзора в прошлый эпидсезон было выявлено 95 случаев гриппа (АH3N2 - 54, B - 37, AH1N1 - 4), что свидетельствует о том, что каждый год структура острых респираторных заболеваний меняется, подчеркнул Пагов.

Поставки вакцины в регионы уже началась, КБР получит ее в течение ближайших 10 дней. Прививка будет добровольная, а в школах будут запрашивать разрешение родителей, заверил он. "Лично я прививаюсь с 1995 года отечественной вакциной. В тот год у нас в отделе из 23 человек только трое остались в строю, были периоды, когда целыми коллективами уходили на карантин. Вакцина на 100% от гриппа не защищает, в 3% заболевают, но в легкой степени или же клинические проявления очень быстро проходят", - пояснил Пагов.