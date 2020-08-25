Соцучреждения Симферополя подготовили к возможным перебоям с водой из-за засухи

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Симферопольский пансионат для престарелых и центр для детей с ограниченными возможностями подготовили к перебоям с водоснабжением после введения ограничений подачи из-за засухи. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Крыма.

С полуночи понедельника в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался первый этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19 до 51%.

"В учреждениях, расположенных в Симферополе, попадающих под ограничения в водоснабжении, а именно ГБУ РК "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов" (г. Симферополь, ул. Надинского, 20) и ГБУ РК "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (г. Симферополь, ул. Луговая, 6) установлены емкости для воды общим объемом 40 куб. м, наполнение которых будет производиться в период подачи воды согласно графику", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Крыма - министра труда и социальной защиты Елены Романовской.

Дополнительные емкости для питьевой и технической воды закупили также для больниц и поликлиник полуострова. "Большая часть медицинских организаций самостоятельно и заблаговременно подготовились к возможному возникновению перебоев с водоснабжением, приобрели и установили дополнительные емкости и необходимое оборудование для хранения запасов питьевой и технической воды", - сообщается на сайте крымского Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Симферополе емкости для воды устанавливаются в детсадах и школах, а также на специальных площадках в городе для снабжения населения.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.