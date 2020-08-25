Выпущенный в 2018 году в Северной Осетии леопард до сих пор обитает в республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Переднеазиатский леопард (кавказский барс), выпущенный в дикую природу Северной Осетии в июле 2018 года, до сих пор находится в республике. Об этом ТАСС сообщила координатор проекта по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова.

Леопарда Волну вместе с самцом Эльбрусом выпустили в Дигорском ущелье Северной Осетии. В начале 2019 года сигнал со спутникового ошейника Эльбруса, который через пять месяцев после выпуска перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию, стал поступать только с одной точки. Поисковые экспедиции не дали результатов.

"Волна находится на территории Северной Осетии, она ходила широко. Была выпущена в национальном парке "Алания", пришла сюда через хребет в Турмонский заказник, была на территории Кабардино-Балкарии и обратно вернулась. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга", - сказала Дронова.

Она отметила, что высока вероятность встречи Волны с выпущенными во вторник в Турмонском заказнике двумя леопардами - самцом Батрадзом и самкой Агундой. Это может привести к первому размножению краснокнижных в дикой природе. "Это будет хорошая пара (с самцом Батрадзом - прим. ТАСС). Думаю, мы дождемся размножения в дикой природе и увидим потомство", - сказала Дронова.

Символ Осетии

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида - от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики города Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии.

По информации Северо-Осетинского государственного природного заповедника, леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века, в Северной Осетии последних леопардов убили в 1920-е годы. После 1950-х годов леопард заходил на Большой Кавказ только с территории Армении и Азербайджана, где его популяция существовала до 1980-х годов.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии реализацию программы восстановления поддерживает компания "Русгидро".

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе, и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка, - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.