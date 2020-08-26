В Приморье запишут видеоинтервью с участниками Второй мировой войны

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Видеоинтервью с участниками разгрома милитаристской Японии 1945 года запишут в Приморье к мероприятиям дней мира на Тихом океане и Дня окончания Второй мировой войны, которые отметят в регионе 1-3 сентября. Об этом в среду журналистам сообщила и.о. директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле глава государства подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

"Одна из акций - это "Слово победителя", она сохранит воспоминания и увековечит подвиги героев. Идет организация съемок и видеоинтервью с ветеранами, участниками боевых действий на Дальнем Востоке. Они будут доступны на ресурсах правительства Приморского края", - сказала Ивченко.

Кроме того, на территории региона пройдет квест "Дальневосточная Победа" - это специально разработанная игра, адаптированная для городских пространств и посвященная основным событием заключительного этапа Второй мировой. Приморье также присоединится к всероссийской акции "Уроки Второй мировой войны". В крае проведут серию тематических уроков для школьников, причем в некоторых образовательных учреждениях - с использованием технологий дополненной реальности. Третьего сентября приморцы напишут "Диктант Победы", для которого в крае организовали 70 площадок, в том числе в военных учебных заведениях.

Владивосток присоединится и к акции "Свет мира": здание правительства Приморья подсветят красно-бело-желтыми цветами - это цвета ленты медали "За Победу над Японией". Жители города также возложат цветы к могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в 1945 году в боях с японскими милитаристами и памятнику погибшим морякам торгового флота.

В августе-сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. За три недели советские войска разгромили миллионную группировку Квантунской армии и освободили эти территории от японских захватчиков. Общие боевые потери Красной Армии за этот период превысили 12 тыс. человек.