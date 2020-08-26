Центр Петербурга освободят от воздушных кабелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Улицы центрального района Петербурга планируется освободить от воздушных кабелей в рамках проекта "Чистое небо". Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

"Вся центральная часть города представляет из себя одну большую паутину проводов. Сейчас мы говорим, что историческая часть города нуждается в подобного рода ограничениях. Период будет зависеть от того, как быстро мы примем соответствующий нормативно-правовой акт, как быстро появится альтернативная подземная канализация на тех участках, где ее сейчас нет. В идеальном формате в течение 5-6 лет эту работу по центральной части города выполнить возможно", - сказал он.

В первую очередь, власти планируют очистить небо над Почтовым кварталом - где будет создан деловой центр и общественное пространство.

Проект нормативного правового акта, который запретит прокладку оптических линий связи через улицы, парки, каналы, реки с использованием фасадов зданий, уже подготовлен. Планируется, что его примут до конца 2020 года. Казарин пояснил, что акт касается только линий связи и затронет историческую часть города. Акт ограничит новый подвес кабеля и урегулирует вопросы демонтажа проводов.

Как отметил на пресс-конференции и.о. первого заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Андрей Хилинский, в первую очередь, необходимо освободить от проводов улицы, по которым проходит большой туристический поток, а также те, на которых расположены объекты культурного наследия. Сейчас провода убраны на Невском проспекте, работы длились около двух лет.