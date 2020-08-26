Число станций техосмотра автобусов в Дагестане увеличат до конца года

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил увеличить в республике число станций технического осмотра автобусов до конца 2020 года. В настоящее время их количество вдвое меньше требуемого, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"В республике сегодня вместо 90 только 44 станции технического осмотра автобусов. В этой связи глава Республики Дагестан поручил в ближайшее время проработать вопросы создания либо филиалов, либо непосредственно станций технического осмотра, которые позволят проверить все автобусы, требующие этого, до конца этого года", - говорится в сообщении по итогам совещания по снижению смертности на дорогах республики.

По информации МВД Дагестана, с начала года в республике произошло 898 ДТП, в которых погибли 189 человек и были ранены 1 210. В течение года специалисты Ространснадзора по СКФО вместе с сотрудниками ГИБДД проводили в республике рейды по проверке правил перевозки людей межрегиональным пассажирским транспортом.

"Было проверено 646 автобусов, составлено 211 административных материалов. Работа в этом направлении будет усилена. В целом количество ДТП с участием автобусов, осуществляющих перевозку между субъектами, в этом году снизилось на 200-250% по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника окружного Ространснадзора Муртазали Муртазалиева.

В ночь на среду в Калмыкии произошло ДТП с участием автобуса сообщением Махачкала - Москва. Пассажирский транспорт столкнулся с автомобилем "Камаз", в результате погибли три жителя Дагестана, еще пятеро пострадали, всего в салоне находились 45 человек. Ранее в МЧС уточнили, что четверо пострадавших получили легкие травмы, еще один - травмы средней степени тяжести.