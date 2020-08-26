Стратегию строительства мини-водохранилищ разработают в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены развивать сеть мини-водохранилищ, чтобы обеспечить необходимой влагой отрасли растениеводства и садоводства. Об этом в среду сообщили в правительстве региона.

Ранее в пресс-службе республиканского Минсельхоза ТАСС сообщали, что дефицит влаги в 2020 году стал проблемой для аграриев Дагестана. Засуха привела к обмелению главных рек региона Терека и Самура.

"Самое главное ограничение сегодня для нас - это природно-климатические ресурсы, прежде всего, вода. В этой части мы разрабатываем новую стратегию по строительству мини-водохранилищ для сельхозтоваропроизводителей. Уже в этом году благодаря этой методике мы выполнили план по садоводству", - приводятся слова министра сельского хозяйства Дагестана Абзагира Гусейнова на официальном сайте правительства республики.

По данным министерства, в предгорных районах Дагестана идет активная закладка ореховых садов. "Плюс мы взяли вектор на развитие суперинтенсивных садов, которые в условиях малоземелья очень актуальны. Планируется разбить такие сады на 347 га, уже 188 га засажены в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах. Индикатор по закладке садов мы выполнили на 95%", - отметил Гусейнов.

Проводится в регионе и закладка новых виноградников - весной 2020 года новые виноградники заложены на площади более 221 га. Крупнейшие коньячные производства Дагестана, в свою очередь, планируют наращивать объемы переработки винограда и производства готовой продукции.