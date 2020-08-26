Парк дорожной техники в Ульяновской области обновлен на 100%

ТАСС, 26 августа. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволил полностью обновить в Ульяновской области парк специализированной дорожной техники. Об этом в среду сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Сергей Морозов на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

"Благодаря национальному проекту на 100% мы обновили парк специализированной дорожной техники", - сказал он.

По словам Морозова, в дорожном строительстве регион применяет только современные технологии. "Поэтому я с уверенностью могу сказать, что дорожники могут увеличить объемы производства дорожных работ как минимум на 40%", - заявил он.

Губернатор уточнил, что по итогам реализации запланированных на 2020 год мероприятий доля областных дорог, соответствующих нормативам, достигнет 46%. "А в границах ульяновской агломерации - 71,7%", - добавил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.