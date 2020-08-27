Прием заявок на фестиваль искусств народов Северного Кавказа продлили до 3 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Прием заявок к участию в третьем фестивале "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" продлен с 27 августа до 3 сентября. Об этом в четверг сообщили организаторы фестиваля.

"Подать заявку на участие в III тематическом фестивале культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" можно до 3 сентября 2020 года. Мероприятие организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ", - говорится в сообщении.

Участники могут представить свои номера в пяти номинациях: "Хореография", "Видеоролик", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Вокальное искусство". Приглашаются участники, достигшие 18 лет, рожденные или проживающие на территории Северного Кавказа.

Кроме того, для участников со всей России открыт конкурс на приз зрительских симпатий. Конкурсанты должны подготовить и разместить на своих страницах в Instagram видеоролики до 59 секунд с представлением творческих номеров, с которыми в случае победы они смогут выступить на гала-концерте в Казани. Публикацию необходимо отметить хэштегом #SevKavFest2020. Победа присуждается конкурсанту, чья публикация наберет наибольшее количество просмотров.

Фестиваль объединяет различные виды искусств северокавказских народов - национальные танцы, песни, музыку, литературу - в одно сценическое действие, чтобы познакомить жителей и гостей России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона как туристического направления и показать силу единства народов России. Ранее сообщалось, что заявки принимаются до 27 августа.

О фестивале

"Мы живем в мире информационного наводнения, молодым и талантливым все сложнее в этом потоке информации заявить о себе. Поэтому особенно ценно проводить такие фестивали. Это прекрасный шанс для молодых артистов показать себя, а показать им есть что. С нетерпением жду окончания приема заявок и уверена, что снова получу большое удовольствие от просмотра конкурсных видео", - приводятся в сообщении слова члена жюри конкурса, заслуженной артистки Дагестана, заслуженной артистки РФ, певицы Жасмин.

10 сентября жюри определит победителей, а финал фестиваля и гала-концерт пройдут в Казани 26 сентября.

В 2020 году фестиваль культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проводится в третий раз. В 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7 000 человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 000 человек, на сцене выступили более 300 артистов.