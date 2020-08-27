Ремонт водовода, снабжающего 10 тыс. человек, завершили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт магистрального водовода "Изобильный - Рыздвяный" завершился на Ставрополье. Объект снабжает водой около 10 тыс. жителей Изобильненского городского округа, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Ставрополькрайводоканал".

"Завершен капитальный ремонт магистрального водовода "Изобильный - Рыздвяный" <…> Всего за два месяца было сварено и уложено в траншею с нанесением изоляции 2 800 метров стальных труб, проведена опрессовка 200 метров трубопровода для прокладки под магистральными газопроводами высокого давления", - говорится в сообщении.

До капитального ремонта водовод протяженностью 16 км поддерживали в рабочем состоянии точечным ремонтом. Из-за длительного использования значительная часть трубопровода подверглась коррозии. Перебои с водоснабжением испытывали жители поселка Рыздвяный, села Московское, станицы Рождественской и хутора Спорный.

"Модернизирован магистральный водовод "Изобильный - Рыздвяный". От него зависит подача воды в четыре населенных пункта, где живут почти 10 тыс. человек. До сих пор этот водовод латали на отдельных участках. Комплексная модернизация выполнена впервые. Такие объекты, требующие серьезного ремонта, есть и в других территориях края. Работу по улучшению водоснабжения в крае продолжаем", - написал в четверг на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

По данным краевого правительства, проблемы с водоснабжением на Ставрополье испытывают жители 107 населенных пунктов, в регионе разработана пятилетняя программа развития водоснабжения. До 2024 года на реконструкцию и строительство объектов водоподачи в общей сложности планируется направить 3,8 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.