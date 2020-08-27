В Северной Осетии на модернизацию электросетевого комплекса направят 1,1 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" направит около 1,1 млрд рублей на модернизацию электросетевого комплекса в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам встречи руководителя региона Вячеслава Битарова с генеральным директором ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталием Ивановым.

"В дальнейшее развитие энергоотрасли Северной Осетии компания "Россети Северный Кавказ" инвестирует более 1,1 млрд рублей из нетарифных источников. То есть указанный объем вложений в развитие энергетики региона будет направлен из собственных средств холдинга. Также энергокомпания установит для потребителей региона интеллектуальную систему учета - так называемые "умные" счетчики", - говорится в сообщении.

Как пояснил Иванов, счетчики позволяют дистанционно контролировать потребление энергоресурса и практически исключают возможность стороннего несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Установку "умных" счетчиков в республике планируется начать в середине сентября. На время этих работ необходимо будет вводить временные отключения энергоснабжения.

В настоящее время в рамках ремонтной программы в Северной Осетии проведена масштабная реконструкция 360 км высоковольтных сетей, что существенно повысило надежность энергоснабжения жителей в сезон холодов. Всего же только на проведение ремонтной программы в республике "Россети" в текущем году направили порядка 800 млн рублей.