В Пятигорске организуют "Осенний культурный марафон"

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Концерты, спектакли, встречи с известными артистами пройдут в сентябре в Пятигорске в рамках "Осеннего культурного марафона". Он будет приурочен ко Дню города-курорта, сообщили журналистам в четверг в управлении культуры Пятигорска.

"Череда праздничных мероприятий ко Дню города в Пятигорске откроет "Осенний культурный марафон". Большой фестиваль Российского фонда культуры соберет в городе целую плеяду знаменитых деятелей искусства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса и телеведущая Надежда Михалкова, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович, художник-иллюстратор Юрий Богачев, народная артистка Лариса Лужина, победительница шоу "Голос 60+" Лидия Музалева, композитор Григорий Гладков, автор мультсериалов "Фиксики" и "Смешарики" Игорь Шевчук проведут творческие встречи.

Кроме того, со спектаклем выступит театр пластики рук "Hand made" (г. Санкт-Петербург), а в Лермонтовской галерее с 7 по 14 сентября будет работать выставка лучших портретов выдающихся личностей российского фотографа Сергея Берменьева.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.