В Махачкале до конца 2021 года намерены расселись около 670 кв. м ветхого жилья

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020-2021 годах планируют расселить 19 семей из аварийного жилого фонда Махачкалы в рамках госпрограммы по переселению из ветхого жилья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

"В рамках второго этапа (2020-2021) программы (переселения из ветхого жилья - прим. ТАСС) по Махачкале до 31 декабря 2021 года планируется расселить 19 семей (53 человека) из аварийного жилищного фонда площадью 669,8 кв. метров. На сегодняшний день администрацией города завершена работа по оценке жилых помещений. Общий объем финансирования составляет 22,48 млн рублей, в том числе 3,77 млн рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 18,71 млн рублей - республиканского и местного бюджетов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что настоящее время Фондом содействия реформированию ЖКХ в бюджет республики уже перечислено 30% от общей предоставляемой суммы - 1 млн 130 тысяч рублей, после подписания соглашений с администрацией Махачкалы собственникам ветхого жилья будут выплачены компенсации для приобретения новых квартир.

По данным Минстроя Дагестана, за время реализации первого этапа программы, рассчитанного на 2019-2020 годы, из ветхого жилья в Махачкале должны быть расселены 19 семей (57 человек), 18 семьям уже перечислены выплаты возмещения стоимости занимаемой площади в аварийном жилье в размере 30 млн 529 тыс. рублей. "У собственников выкуплено 766,7 кв. метров аварийного жилья. Завершение этапа 2019-2020 годов программы запланировано до 31 декабря 2020 года", - уточнили в пресс-службе министерства.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", программа рассчитана до 2025 года. За это время в Дагестане планируется ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью 2,9 тыс. кв. метров, в котором проживает 241 человек, общий объем средств на реализацию программы составляет более 106,1 млн рублей. В программе участвуют признанные аварийными до 1 января 2017 года многоквартирные дома в Махачкале и селе Унцукуль Унцукульского района.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).