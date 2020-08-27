Свыше 100 жителей КЧР пройдут обучение предпринимательской деятельности в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Более 100 жителей Карачаево-Черкесии смогут пройти образовательную программу по предпринимательской и проектной деятельности в рамках проекта "КЧР Project" в 2021 году. Проект будет реализован на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", сообщил ТАСС в четверг руководитель проекта Рамазан Алиев.

"Задача "КЧР Project" в том, чтобы подготовить образовательную программу по пяти направлениям обучения и в результате дать молодым людям именно знание основ предпринимательской и проектной деятельности, повысить уровень информированности о мерах государственной поддержки предпринимателей, в том числе на селе, повысить уровень финансово-правовой грамотности, научить их находить бизнес-идею, создать и реализовать бизнес-проект", - рассказал Алиев.

По его словам, программа будет ориентирована на жителей Карачаево-Черкесии от 16 до 30 лет. В рамках проекта будет организовано пять тренингов по три академических часа, в общей сложности обучение пройдут более 100 человек. Старт проекта намечен на весну 2021 года при условии сохранения благополучной эпидемиологической обстановки, в противном случае занятия будут проводиться дистанционно. Планируется участие сертифицированных бизнес-тренеров и экспертов в области бизнес-и социального проектирования.

"Занятия будут включать теоретическую и практическую часть, также участники получат рабочие тетради, где будут выполнять задания. Участники, которые покажут наилучшие результаты, попадут на ярмарку проектов, где напишут свои проекты и получат возможность их защитить перед потенциальными инвесторами", - заключил руководитель проекта.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа. по итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.