Подготовка к зиме в ЕАО, где ранее возникали проблемы с теплоснабжением, идет по графику

ТАСС, 27 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО), где в 2019 году вводили режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с теплоснабжением, ведут подготовку к предстоящему отопительному сезону по графику. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам его рабочей встречи с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном.

Ранее в регионе возникали проблемы с теплоснабжением. В 2019 году температура в домах и на соцобъектах падала из-за недостаточного запаса топлива и неготовности котельных. Ситуацию также осложнил паводок в регионе, из-за которого подтопило несколько десятков населенных пунктов.

"Подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе идет по графику", - говорится в сообщении.

С осени прошлого года и до 20 мая в ЕАО действовал режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают около 20 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Из федерального бюджета региону несколько раз выделяли средства на ремонт теплотрасс и модернизацию наиболее проблемных котельных. Над решением проблем с отоплением регион работает с Минэнерго России.