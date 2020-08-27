На Сахалине беспилотный контроль помог за два месяца устранить незаконные свалки

ТАСС, 27 августа. Система беспилотного мониторинга, внедренная в Сахалинской области в рамках партийного проекта "Единой России" "Чистая страна", помогла за два месяца устранить большую часть незаконных свалок. Об этом сказал губернатор Валерий Лимаренко на встрече с зампредом Совета безопасности РФ, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

"По проекту "Чистая страна". Мы применили вместе с молодежью, с "Единой Россией" интересный проект: беспилотную авиацию запустили, которая в течение двух месяцев осуществляла мониторинг по незаконным свалкам. Мы за май и июнь месяц практически все вывезли и утилизировали. И я обратился к руководству "Единой России" с просьбой, чтобы помогли с вывозом мусора, с контролем, и сейчас "Единая Россия" в этом смысле оказывает существенную поддержку", - сказал губернатор, отвечая на вопрос Медведева о реализации на Сахалине партийных проектов.

Лимаренко отметил, что в регионе также существует информационный ресурс, который позволяет получать данные о появлении новых незаконных свалок. "Для того, чтобы не образовывались эти свалки, мы провели через областную думу несколько законопроектов, которые усиливают позиции, чтобы это явление больше не распространялось", - добавил глава Сахалинской области.

По словам Медведева, проблема незаконных свалок является повсеместной. Он назвал интересной инициативу по созданию системы их мониторинга, подчеркнул, что нужно добиваться не только обнаружения, но и ликвидации всех свалок. В таком случае проект будет приносить пользу и получать широкую поддержку граждан, уверен Медведев.

Проект "Чистая страна" разработали в 2018 году. Он объединяет усилия партии, органов власти, экологов, общественников и волонтеров для решения экологических проблем. Активисты следят за соблюдением экологического законодательства, осуществляют партийный контроль за ходом выполнения нацпроекта "Экология".