Кировские власти планируют связать Киров с городом Луза на севере региона прямой дорогой

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до 2024 года построить дорогу до расположенного на северо-западе региона административного центра Лузского района - города Луза, куда в настоящее время из Кирова можно добраться только в объезд через соседние субъекты. Об этом рассказал в четверг журналистам председатель правительства области Александр Чурин.

В настоящее время жители северо-западных районов области - Подосиновского, Лузского и Опаринского - могут добраться в Киров в объезд через соседние регионы. Летом 2019 года возобновилось строительство участка дороги Опарино - Альмеж, которое начали в 2013 году, но позднее заморозили. Участок свяжет часть территорий районов со столицей региона.

"Дорога [на участке] Опарино - Альмеж в щебеночном исполнении практически готова, в следующем году дорога будет заасфальтирована. Сейчас думаем о проектировании дороги в направлении Пинюга, Подосиновца, Лузы, это даст толчок к развитию северных районов области, развитию бизнеса. Также нам нужно обеспечить выход на Архангельскую и Вологодскую области. Думаю, к 2024 году дорогу [до Лузы] с асфальтовым покрытием мы сделаем", - сказал Чурин.

Председатель правительства отметил, что регион в этом году демонстрирует хорошие результаты в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", из федерального центра область дополнительно получила 680 млн рублей на ремонт дорог. "Мы разделили эти средства: 340 млн рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние участков дорог регионального значения, еще 340 млн рублей - городу Кирову. Благодаря этому в Кирове мы отремонтируем дополнительно 19 улиц, еще более 80 млн рублей будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения", - рассказал Чурин.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют 185,3 км дорог, в 2019 году - 117 км автодорог.