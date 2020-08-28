Более 90 отрядов волонтеров "серебряного" возраста создали на Ставрополье за два года

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Волонтеры "серебряного" возраста создали более 90 добровольческих отрядов на Ставрополье за два года. В состав отрядов входят более 1,2 тыс. жителей края старшего возраста, сообщили журналистам в пятницу в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

"Сегодня на Ставрополье действуют уже 94 отряда добровольцев старшего поколения, в которых насчитывается 1 247 человек <...> "Серебряные" волонтеры помогают одиноким старикам. Ведут их домашние дела, ходят за покупками, отправляют и получают посылки, проводят социальные акции, культурно-массовые мероприятия", - говорится в сообщении.

"Серебряное" волонтерство в крае развивается с 2018 года, а отряды добровольцев создаются при центрах социального обслуживания. В министерстве отмечают, что добровольчество позволяет людям старшего поколения самореализоваться.

"Волонтеры старшего возраста - активные организаторы и участники акций "Чистый дом", "Уборка памятников, могил ветеранов Великой Отечественной войны", "Окна Победы", "Чистый и уютный двор". В отдельных селах и аулах Ставрополья пожилым трудно обойтись без посторонней помощи. В некоторых населенных пунктах нет магазинов и аптек, и чтобы доставить продукты и лекарства из районного центра без помощи волонтера не обойтись", - уточняется в сообщении.

В период пандемии, учитывая обязательную самоизоляцию для людей старшего возраста в крае, "серебряные" волонтеры продолжили работу дистанционно, в том числе и на телефонных горячих линиях. Ранее губернатор края Владимир Владимиров отмечал помощь волонтерского корпуса в период пандемии, в крае будут разработаны предложения по использованию опыта совместной работы социальных служб и волонтеров и по государственной поддержке волонтерских организаций.