В школах Северной Осетии отменят все массовые мероприятия

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Все массовые мероприятия отменят в школах Северной Осетии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в министерстве образования и науки республики.

"Новый учебный год начинается в очном режиме, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в школах необходимо строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. Перед началом занятий обязательна термометрия, дезинфекция помещений. В школах также отменяются все массовые мероприятия", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах Северной Осетии пройдут 4 сентября с соблюдением требований Роспотребнадзора. В праздничных мероприятиях примут участие только учащиеся 1-х и 11-х классов.

Всего в этом году свыше 9 700 первоклассников сядут за парты в школах Северной Осетии.

Приемка образовательных организаций уже завершена. В этом году она прошла с 3 по 17 августа. Все 190 школ готовы к новому учебному году.