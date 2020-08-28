Более 90% детей до трех лет в КБР обеспечены местами в детских садах

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) 96% детей в возрасте до 3 лет обеспечены местами в детских садах. Об этом сообщил в пятницу и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"В республике достигнута стопроцентная обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 3 до 7 лет, а для детей в возрасте до 3 лет этот показатель на сегодняшний день составляет 96%", - сказал Езаов, выступая на августовском совещании педагогических работников КБР.

Для достижения стопроцентной доступности для данной категории детей образовательными учреждениями происходит серьезное обновление инфраструктуры, отметил он, уточнив, что за последние два года по национальному проекту "Демография" в республике создали 940 новых мест, а до конца 2021 года планируется еще 2085 дополнительных мест на 31 объекте.

Езаов отметил, что в республике работает шесть частных детских садов, в которых воспитывается более 400 детей. В 2020 году на поддержку частных детских садов предусмотрено 11 млн рублей. В рамках нацпроекта "Демография" в частный сектор будут направлены средства, одним из условий предоставления которых является снижение родительской платы в них. Эти меры позволят стимулировать частное предпринимательство в сфере дошкольного образования, уверены власти КБР.

Традиционное августовское совещание состоялось в пятницу в городе Нальчике в новой школе № 33, построенной по нацпроекту "Образование", которая откроется 1 сентября. В совещании приняли участие свыше 2,1 тыс. человек, на видеосвязи с Нальчиком были все образовательные учреждения.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.