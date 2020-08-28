Производители минеральной воды, стекла и теплиц стали лучшими экспортерами в СКФО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Семь компаний стали победителями премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году. Предприятия занимаются производством молочных продуктов, лимонадов и минеральной воды, стекла и комплектующих для теплиц, косметической продукции и бытовой химии, сообщили в пятницу в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила семь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия", - говорится в сообщении.

Регионами-лидерами по итогам конкурса в 2020 г. на Северном Кавказе стали Ставрополье и Дагестан. В Ставропольском крае ежегодный объем экспорта превышает один млрд $. "Ставрополье уже хорошо знают на международном рынке благодаря нашим пшенице, минеральной воде, макаронным изделиям <…> Создавать собственные производства, выпускать свое оборудование для переработки сельхозсырья и укреплять экспортоориентированную базу - вот наши основные приоритеты", - приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Владимирова.

Сохранение объемов экспорта в период пандемии позволяет регионам стимулировать темпы развития экономики, отметил глава Дагестана Владимир Васильев. "Что касается экспорта продукции, в Дагестане достаточно большие резервы. Например, производство изделий из стекла и экспорт этих изделий за пределы республики по сравнению с прошлогодним периодом увеличились в два раза. Сегодня предприятия этой отрасли уже думают о модернизации производства и увеличении объемов изделий из стекла", - приводятся в сообщении слова Васильева.

Проведение премии позволяет показать истории успеха. "Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская и мировая экономика, нам по-настоящему важно показать позитивные примеры того, как делаются успешные шаги в экспорте, и премия "Экспортер года" - отличный способ продемонстрировать, что даже в непростое время в этом нелегком деле можно добиться успеха", - считает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

От минеральной воды до теплиц

Эксперты отметили высокий потенциал для развития экспорта в регионах Северного Кавказа. "Причем точки роста сконцентрированы не только в традиционно сильном аграрном секторе, но также в химической, строительной, парфюмерно-косметической и других отраслях обрабатывающей промышленности. Результаты окружного этапа премии отражают растущую активность компаний СКФО в этом направлении", - цитирует пресс-служба замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.

В номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес" лучшим на Северном Кавказе в 2020 г. признан "Молочный комбинат "Ставропольский", который производит более 500 наименований молочной продукции, в том числе инновационные функциональные продукты. В этой же номинации в категории "малое и среднее предпринимательство" победителем также признали представителя Ставрополья - компания "Элита-Минерал групп" занимается розливом и экспортом минеральных и питьевых вод, добываемых в эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды.

Лучшим в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" стал дагестанский "Каспийский завод листового стекла", ежесуточно выпускающий порядка 600 тонн высокомарочного листового полированного стекла. В категории "малое и среднее предпринимательство" победителем стал научно-производственный комплекс "Нива гринхаузис" из Дагестана, производящий металлоконструкции и оборудование для теплиц. Эта же компания была признана лучшей и в номинации "Прорыв года".

"Трейдером года" в округе в категории "крупный бизнес" стала ставропольская компания "Арнест", производящая парфюмерно-косметические изделия и бытовую химию в аэрозольной упаковке. В категории "малое и среднее предпринимательство" лучшим стало предприятие "ТД "Аскания", которое производит в Ставропольском крае лимонады на основе минеральной воды.

Победители региональных конкурсов "Экспортер года" примут участие в федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат награды от РЭЦ и партнеров премии.