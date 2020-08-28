Первый в мире прибор для синтеза оксида азота из воздуха внедрят в нижегородских больницах

ТАСС, 28 августа. Власти Нижегородской области планируют внедрить в систему здравоохранения в регионе уникальный аппарат "Тианокс" для ингаляционной терапии оксидом азота, разработанный Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров). Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Оксид азота, который сейчас получают химическим способом и транспортируют в больницы в баллонах, обладает сосудорасширяющим действием и способен снижать высокое легочное давление. "Тианокс" - первый в мире медицинский прибор, который синтезирует оксид азота из окружающего воздуха и подает его в легкие пациента. Прибор прошел госэкспертизу и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Разработку также представили на международном форуме "Армия-2020", который проходит с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.

"Сегодня мы провели встречу разработчиков с ведущими медицинскими специалистами Нижегородской области и представителями из других регионов. Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ рассказали о возможностях аппарата и перспективах его применения в различных областях здравоохранения. Было принято решение создать организационный комитет, который займется широким распространением передовой разработки в системе здравоохранения региона", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

Курс дополнительного обучения медиков для работы с прибором будет проходить на базе Приволжского исследовательского медицинского университета.

"Тианокс" будет востребован в кардиохирургии - для лечения больных с приобретенным пороком сердца и легочной гипертензией, людей, которые ожидают пересадки сердца. Кроме того, он эффективен при лечении заразившихся коронавирусной инфекцией. "Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16% до 75-76%", - отметил Люлин. По оценке специалистов, его повсеместное внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человека в среднем на 2,5 года, отмечается в сообщении.

По словам директора научно-производственного центра физики РФЯЦ-ВНИИЭФ, члена-корреспондента РАН Виктора Селемира, ядерный центр способен выпускать около 200 таких приборов в год, что удовлетворит спрос на "Тианокс" в России. "Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова Селемира.