Семь объектов в Мурманской области получили сертификаты "Гастрономической карты России"

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Сертификаты соответствия инновационного проекта "Гастрономическая карта России" в Мурманской области получили семь объектов из сферы питания и туризма. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Знаком качества отмечены семь объектов, которые представляли регион на всех мероприятиях общероссийского инновационного проекта. В списке обладателей сертификатов рестораны "Царская охота" и "Териберский берег", эко-отель "Экохоум", конгрес -отель "Меридиан", сеть "Бар Баревич", кейтеринговые службы Кировска "Френдшеф" и туристического комплекса "Пиренга" города Полярные Зори", - говорится в сообщении.

Сертифицированные объекты "Гастрономической карты России" можно будет узнать по наклейкам проекта и QR-кодам меню арктической кухни, которыми отметят входные группы. В меню попали блюда из трески, палтуса, краба, гребешка, морского ежа, оленины, ламинарии, северных диких ягод.

Руководитель проекта "Гастрономическая карта России", автор и соучредитель системы сертификации Екатерина Шаповалова в ходе церемонии, которая состоялась в Териберке, подчеркнула: арктическая кухня как отдельное направление - это не только продукты, но, прежде всего, люди, носители местной культуры, те, кто умеет добывать этот уникальный продукт.

Как отметила руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, о гастрономическом туризме говорит практический каждый регион, но именно в Мурманской области так системно подошли к организации этой работы, соединив в туристический продукт местную кухню, традиции и северный менталитет. Подобный опыт будет тиражироваться другими регионами, отметила она.

Федеральный инновационный проект "Гастрономическая карта России" представлен с 2017 года, реализуется при поддержке Ростуризма. Проект направлен на продвижение блюд региональной кухни, а также на выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом.