Первый в России памятник писателю Федору Абрамову открыли в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Памятник известному советскому писателю, литературоведу, публицисту Федору Абрамову в субботу открыли на набережной Северной Двины в центре Архангельска, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем первый в стране памятник Федору Абрамову", - сказал на открытии заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.

Конкурс на проект памятника был объявлен в конце 2018 года, в нем приняли участие более десяти авторов из разных городов страны, победил проект архангельского скульптора Надежды Шек. Памятник вписан в пространство рядом с областной научной библиотекой имени Н. А. Добролюбова. "Для библиотеки это новая веха. Она началась несколько лет назад, когда Людмила Владимировна - вдова писателя - передала нам его личную библиотеку, часть рукописного архива и часть предметов, и сейчас главная задача - создать ауру этого места", - сказала ТАСС директор библиотеки Ольга Степина.

На стенах библиотеки открыта планшетная выставка "Писатель, которого не хватает" с цитатами из произведений Абрамова. Ее продолжение в здании библиотеки, где большое внимание уделено мультимедийной составляющей. "Там есть, например, игра в слова - те слова, которые Абрамов использовал в своих произведениях, северные, порой сейчас не очень понятные молодому поколению, есть его выступления, есть своеобразный проект, где фотографии из семейных альбомов соотносятся с цитатами из абрамовских произведений", - добавила Степина.

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов.