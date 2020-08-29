Во Владикавказе выбрали атамана Терского казачьего войска

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Атамана Терского войскового казачьего общества избрали во Владикавказе на пять лет в результате открытого голосования, сообщает корреспондент ТАСС. Им стал заместитель командира отряда - начальник инженерно-авиационной службы авиационного отряда специального назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю Виталий Кузнецов.

"Терское войсковое казачье общество должно быть нашим полновесным партнером, выступать с законодательными инициативами на местах, формировать позиции, брать на себя ответственность, выступать арбитром в общественном диалоге. Только так будет осуществлена качественная работа по реализации новой стратегии [государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы]", - сказал полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Указ об утверждении новой редакции стратегии подписал 9 августа президент России Владимир Путин. Согласно документу, целью государственной политики в отношении российского казачества на ближайшее десятилетие является содействие его консолидации, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу. "Осуществляться она будет через формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности", - пояснил Чайка.

По его словам, также обеспечена разработка и принятие нового федерального закона, регулирующего правовое положение казачьих обществ, иных объединений казаков, а также все другие вопросы, касающиеся российского казачества.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил неразрывную связь истории республики, Кавказа с Терским казачеством. Он предложил вернуть штаб Терского казачьего войска во Владикавказ. "Со своей стороны гарантируем предоставить все условия для полноценной работы и всестороннего развития Терского казачьего войска", - отметил Битаров.

О Терском казачестве

В 2020 году истек срок полномочий избранного в 2015 году атаманом Терского войскового казачьего общества казачьего полковника Александра Журавского. Отчетно-выборный круг, ранее назначенный на май, был перенесен на август в связи с пандемией коронавируса в России. Дата была назначена на 29 августа.

Терское казачество своими корнями уходит в глубь веков. Старинные предания повествуют о живших у Гребенных гор вольных казаках, которые в 1380 году благословили и преподнесли в дар святую икону Богородицы (Гребневской) великому князю Дмитрию, возвращавшемуся с Куликовской битвы. Через 200 лет потомки этих казаков во главе с атаманом Андреем Шадрой пришли в Северный Дагестан и основали русские поселения на правом берегу Терека.