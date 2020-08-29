В Северной Осетии единственному конному театру приобрели крытый манеж

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Единственному государственному конно-драматическому театру "Нарты" в Северной Осетии приобрели крытый манеж, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры республики. Ранее репетиции проходили под открытым небом и зависели от погодных условий.

"Для государственного конно-драматического театра "Нарты" из средств республиканского бюджета по государственному контракту приобретен и установлен новый утепленный ангар - конный манеж. Теперь неблагоприятные погодные условия не смогут внести корректировку в репетиционный процесс "Нартов", который проходил на манеже под открытым небом и всегда зависел от капризов природы", - говорится в сообщении.

Ангар длиной в 20 м, шириной в 16 м и высотой в 4 м станет круглогодичной репетиционно-тренировочной площадкой для артистов и 11 лошадей. Крыша и стены ангара выполнены из армированной тентовой мембраны, а его разборный каркас - из стальных решетчатых ферм.

Театр "Нарты" основан в 1990 году, он объединяет драматическое, цирковое, хореографическое, спортивное искусство. С программой "Игры Нартов", в которой участвовали 30 артистов и 12 лошадей, театр побывал в 1994 году в Аргентине, затем в Европе. В 2001 году театр выступил в Москве в рамках III Всемирной театральной олимпиады. Наездники-каскадеры "Нартов" также снимались в картине Алексея Балабанова "Война".