В Минобороны сообщили, что "Дорога памяти" стала самым посещаемым музеем в России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Музейно-храмовый комплекс "Дорога памяти", построенный в парке "Патриот" в Подмосковье, стал самым посещаемым объектом в России, обогнав Эрмитаж и Третьяковскую галерею. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Звезда" заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"У нас на сегодняшний день музейно-храмовый комплекс "Дорога памяти" является самым посещаемым объектом в стране. Мы обогнали Эрмитаж, мы обогнали Исаакиевский собор, мы обогнали Третьяковскую галерею. Мы все обогнали", - сказал Картаполов.

По его словам, строительство главного храма Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти" - это проект века.

Картаполов подчеркнул, что каждый гражданин России может приехать в галерею, найти данные о своем родственнике, пройти 1 418 шагов, пережив всю войну.

"Что же касается храма, кто бы туда ни приходил, кто бы что ни говорил, абсолютно все сходятся в том, что это величайшее сооружение", - подчеркнул замминистра.

Министерство обороны России возвело музейный комплекс "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Сейчас он содержит 33 млн записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. Мультимедийный музейный комплекс находится на территории главного храма Вооруженных сил РФ и представляет собой галереи с тематическими залами. Является филиалом Центрального музея Вооруженных сил России.