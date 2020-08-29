Власти Самарской области: Samara Open 2020 стал самым продолжительным в истории турнира

ТАСС, 29 августа. Игры Samara Open 2020, длившиеся 12 часов, стали самыми продолжительными в истории турнира по баскетболу в формате 3x3, сообщили в субботу в департаменте информационной политики правительства Самарской области.

"В столице губернии на площади Куйбышева завершился турнир по баскетболу 3x3 Samara Open 2020 памяти заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева. Он стал самым продолжительным в истории - длился 12 часов", - говорится в сообщении.

В категории старше 18 лет у женщин выиграла команда БК "Самара", в финале она со счетом 8:5 обошла "Дрим-Тим". Среди мужчин главный приз завоевала команда "Три звездочки" (Москва). В решающем поединке она обыграла БК "Самара" со счетом 21:14.

"Помимо спортивных баталий на протяжении 12 часов собравшихся зрителей развлекали самарские музыканты, прошел конкурс трехочковых бросков, а также "Слем-данк контест" и матч звезд самарского баскетбола. Как отметили спортсмены, организация Samara Open 2020 соответствовала самым высоким отечественным стандартам проведения соревнований", - говорится в сообщении.

В турнире приняли участие 120 команд (480 человек). В его рамках разыграли призы в 10 возрастных категориях.

Мемориал

Поясняется, что ранее в Самаре память Юрия Тюленева почтили деятели областного спорта, возложив живые цветы к памятной доске на Садовой, 212б - у дома, где жил тренер. Инициатором установки мемориала был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который также является воспитанником прославленного тренера.

"Он воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, которые защищали цвета российского флага и региона на самых престижных турнирах. К воспитанникам Юрия Павловича Тюленева отношу себя и я. Встретить такого наставника в жизни - это большая удача. Я до сих пор с величайшим уважением и благодарностью вспоминаю Юрия Павловича", - сказал глава региона.