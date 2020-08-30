Под Тверью высадили аллею дружбы в рамках фестиваля "Россия - Греция. Вместе сквозь века"

ТАСС, 30 августа. Аллею дружбы из девяти яблонь разных сортов высадили в городе Конаково Тверской области, где 29-30 августа проходил международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века". Об этом в воскресенье сообщили организаторы мероприятия.

"Делегация в торжественной обстановке заложила аллею дружбы "Россия - Греция. Вместе сквозь века". Молодые яблони высажены на территории храма Сорока мучеников Севастийских и стали символом взаимопонимания и расширения многостороннего сотрудничества между Россией и Грецией", - говорится в распространенном оргкомитетом релизе.

Всего высажено девять яблонь разных сортов, в закладке аллеи приняли участие председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, представители Совета Федерации, правительства Тверской области и местных властей, Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского.

В основой день фестиваля, 29 августа, состоялся гала-концерт, в котором приняли участие Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л. Г. Зыкиной, насельник Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря Иеромонах Фотий, певец Руслан Алехно, театр танца "Авердера" и другие. "В заключение участники концерта и зрители дружно исполнили гимн Российской Федерации. Небо над городом Конаково украсили вертолетное и световое шоу, праздничный салют", - отметили в оргкомитете, добавив, что прямая трансляция концерта для жителей РФ и Европы велась телеканалом "Спас" на странице в YouTube.

Семьи города Конаково в рамках благотворительной акции "Марафон добрых дел" получили подарки к началу учебного года - денежные сертификаты и школьные рюкзаки с принадлежностями. Основные площадки фестиваля находились на берегу Волги в Конаковском районе. В заключительный день для гостей были организованы обзорные пешие экскурсии и прогулка на теплоходе. Все мероприятия проводились с соблюдение требований профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, фестиваль "Россия - Греция. Вместе сквозь века" впервые проводился в РФ. Он организован в рамках перекрестного Года языка и культуры России и Греции, который проводится по инициативе президента Российской Федерации и премьер-министра Греции в 2019 - 2020 годах, и будет способствовать развитию дружбы, взаимопонимания и многостороннего сотрудничества между народами обеих стран.