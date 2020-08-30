Первое в России пассажирское судно на сжиженном природном газе вышло в рейс в Татарстане

ТАСС, 30 августа. Теплоход "Чайка" - первое в России судно, работающее на сжиженном природном газе, - вышло в свой первый рейс в Татарстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе президента Республики Татарстан.

"Сегодня в свой первый рейс вышла "Чайка" - единственное пока в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе. Корабль осмотрели президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.

Судно было построено на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького, его спустили на воду в начале августа, в конце месяца завершились сертификационные испытания, было получено разрешение на эксплуатацию "Чайки".

Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. Он вмещает 176 человек, салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть аудиогид на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе под Кировской дамбой в Казани, указано в сообщении. "В будущем Татарстан планирует выпустить как минимум двадцать подобных кораблей", - отметили в пресс-службе.

Татарстан стали одним из первых российских регионов, где идет работа по расширению возможностей использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Это снижает себестоимость перевозок и делает их экологичнее, сообщили в пресс-службе.

В частности, в Татарстане в воскресенье начали работать три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Набережных Челнах, Пестречинском и Зеленодольском районах республики. Всего на территории региона расположена 21 такая заправка, до конца года планируется открыть еще четыре.