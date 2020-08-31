Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в КБР получил субсидии

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кабардино-Балкарии (КБР) получил субсидии в размере трех млн рублей в 2020 г. Господдержка оказана по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили журналистам в понедельник в региональном Минсельхозе.

"В текущем году региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР получил субсидии в размере трех млн рублей (2,97 млн рублей из федерального бюджета и 0,03 млн рублей из регионального). Господдержка оказана в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

Центр, который работает в регионе второй год, оказывает информационно-консультационные, методические услуги физическим и юридическим лицам в вопросах создания и развития субъектов МСП в отрасли АПК. Организует ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое и другое сопровождение.

"Проводимая центром компетенций работа по информированию населения, арендаторов, фермеров о существующих мерах поддержки и преимуществах кооперации, оказание субъектам малого предпринимательства содействия в получении кредитно-гарантийной, лизинговой поддержки, в том числе консультирование аграриев по имеющимся в отрасли "точкам роста" будут способствовать активному развитию сельхозкооперации, а это в свою очередь поможет малым формам хозяйствования снижать издержки производства, более эффективно контролировать качество сырья, организовывать его переработку крупными партиями, быстро адаптироваться к потребностям розничных и оптовых сетей по объемам поставок сельхозпродукции, и самое главное - обеспечить конкурентоспособность", - прокомментировал глава Минсельхоза КБР Хасан Сижажев.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, рассчитан на 2019-2024 годы.