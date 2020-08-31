Россияне планируют установить мировой рекорд по восхождению на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Евгений Марков и Виталий Шкель совершат попытку установить мировой рекорд по скоростному восхождению на высшую точку Европы - гору Эльбрус (высота 5 642 м). Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race Евгений Колчанов.

В настоящее время рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус принадлежит поляку Андржею Баргиелю, который забежал на вершину за 3 часа 23 минуты и 37 секунд (август 2010 года). Рекорд вверх-вниз 4:20:45 (вверх 3:24:14) принадлежит эквадорцу Карлу Эглаффу (май 2017 года).

"4 сентября 2020 года в 6:00 мск Евгений Марков (ЦСКА/ Salomon) и Виталий Шкель (ЦГП и В "Терскол") предпримут попытку установления мирового рекорда по скоростному восхождению на Эльбрус с поляны Азау (2 300 м) до западной вершины Эльбруса (5 642 м) в рамках конкурса АрМИ-2020 "Эльбрусское кольцо" - это пятнадцатая задача конкурса", - рассказал Колчанов.

Спортсмены уже устанавливали на Эльбрусе личные рекорды. Так, в августе 2014 года Шкель пробежал дистанцию вверх-вниз за 4 часа 39 минут. В мае 2019 года дистанцию вверх-вниз через обе вершины Эльбруса Виталий преодолел за 5 часов 49 минут.

В том же году Евгений Марков дистанцию вверх-вниз пробежал за 4 часа, 22 минуты и 21 секунду. В августе текущего года Марков забежал на восточную вершину Эльбруса (5 621 м) с "Приюта 11" (4 100 м) за 1 час 35 секунд.

"В настоящее время спортсмены находятся в хороших кондициях, и главное, чтоб в забег не вмешалась погода, которая очень переменчива в горах", - добавил собеседник агентства.