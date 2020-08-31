"Диктант Победы" напишут на 56 площадках в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" будет организована на 56 площадках в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минкультуры региона.

"3 сентября - единый день написания "Диктанта Победы", в КБР диктант пройдет на 56 площадках. Он направлен на проверку знаний истории среди россиян и привлечение внимания к урокам истории. Цель - привлечение широкой общественности к изучению истории Второй мировой войны, повышение исторической грамотности и формирование патриотического мировоззрения молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в специально обозначенных и оформленных тематическими баннерами точках по городу Нальчику любой желающий сможет виртуально посетить военную выставку при помощи приложения в своем гаджете. "В приложении содержатся цифровые виртуальные 3D-модели техники времен Великой Отечественной войны, их описание и разнообразный дополнительный контент", - добавили в ведомстве.

Всероссийская акция "Великое кино великой страны", приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны, состоится 2 сентября. "Министерство культуры КБР организует кинопоказы на 14 площадках районов и городов республики. К просмотру будут предложены художественный фильм "Судьба человека" режиссера С. Бондарчука по одноименному рассказу М. Шолохова и документальная лента С.Майорова, в которой прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов", - добавили в ведомстве, отметив, что показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавируса.

"Диктант Победы" впервые состоялся в прошлом году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек. В этом году диктант пройдет 3 сентября. Как ожидается, организаторы подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.