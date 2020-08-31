Митинг памяти в честь прихода первого союзного конвоя "Дервиш" прошел в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Митинг у памятного камня "Тем, кого не вернуло море" в честь прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" прошел в Архангельске в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

"В день празднования 50-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" здесь был открыт памятный знак в память обо всех, кого не вернуло море. Он поставлен всем погибшим в море: нашим морякам, иностранцам, гражданским и военным, всем, кому не поставить обелиск. Это место очень дорого нашим ветеранам, пришли потомки, пришли родственники участников конвоев", - сказал ТАСС член Клуба "Братство северных конвоев", координатор акции "Бессмертный экипаж" Георгий Гудим-Левкович.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городской администрации, участники организации "Братство северных конвоев", ветераны, кадеты. Была объявлена минута молчания, к камню возложили памятную гирлянду.

Первый союзный конвой пришел в Архангельск 31 августа 1941 года в составе семи транспортов в сопровождении военных судов. Он доставил из Великобритании грузы, необходимые для создания военной промышленности, мины, противотанковые ружья и различную технику. На тот момент еще не было официальной договоренности о ленд-лизе.

В Архангельске уже началась подготовка к празднованию 80-й годовщины прихода конвоя "Дервиш", в предыдущие годы на юбилейные даты город посещали члены британской королевской семьи. Как рассказал Гудим-Левкович, участники "Братства северных конвоев" начали сбор и перевод воспоминаний участников "Дервиша". "Воспоминания тех, кто непосредственно в этом конвое прошел, источников по 1941 году вообще мало, они были засекречены, - сказал собеседник агентства. - Мы, например, нашли поляка, который шел на "Дервише", американского журналиста, работавшего в Великобритании и оказавшегося на "Дервише". К следующему году будет сборник публикаций об участниках этого перехода. Там были и чехи, и представители разных государств, он такой, очень многонациональный был".

До августа 2021 года продолжится и акция "Бессмертный экипаж", в ходе которой ведется сбор информации об участниках конвоев. "Мы планируем по максимуму собрать данные по участникам конвоев", - добавил Гудим-Левкович, отметив, что кому-то эта работа поможет с поиском информации о родственниках.

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945-го от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 тыс. 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.