В Кизляре благоустроили семь запланированных в 2020 году дворовых территорий

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Благоустройство семи запланированных в этом году дворовых территорий завершили в городе Кизляр в рамках проекта "Единой России" "Городская среда", сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы городской мэрии Сельминаз Салихова.

"В Кизляре на сегодня благоустройство всех семи дворовых площадок, запланированное на этот год в рамках партийного проекта "Городская среда", завершено, подрядчики выполнили весь объем запланированных работ", - сказала Салихова.

По ее словам, на благоустройство всех семи дворовых площадок было направлено 50 млн рублей, 43 млн рублей из которых - федеральные средства. "Реализация проекта, которая началась в конце апреля, позволила асфальтировать площадки перед подъездами, заменить покрытия на детских площадках, установить новые лавочки и урны, освещение, создать зеленые зоны и места для отдыха. Обновлена также и дорожная сеть", - уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что до конца текущего года в Кизляре также планируется благоустроить и отремонтировать мемориал "Память" в центральном городском парке и два сквера.

В 2019 году в Кизляре было благоустроено восемь дворовых и три общественные территории. В частности, была реконструирована выставочная площадь на улице Ленина, которая является одним из любимых мест отдыха горожан, а также площадь имени основателя Кизляра - Василия Левашова. В общей сложности на проекты благоустройства в 2019 году было направлено 41,3 млн рублей.