Фильмы для популяризации жизни в селах снимут в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Серия фильмов о сельской жизни будет снята в Карачаево-Черкесии по проекту "Это вам не город", в фильмах расскажут о городских жителях, которые переехали в деревни и занялись сельскохозяйственными работами. Проект будет реализован на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", сообщил ТАСС в понедельник руководитель проекта Расул Аджиев.

"В рамках проекта "Это вам не город" мы планируем выпустить серию документально-публицистических фильмов о людях, которые жили в городе и переехали в село, решили себя попробовать там. Проблема, на решение которой направлен проект, заключается в большом оттоке молодежи из села в город, в безработице, поэтому мы займемся популяризацией сельских территорий, и заодно постараемся разрушить стереотипы, связанные с сельской жизнью", - рассказал Аджиев.

По его словам, в 2018 году отток жителей от 18 до 32 лет из села в город составил 25%. В рамках проекта планируется снять пять фильмов хронометражем в 20 минут. Зрителям расскажут о жизни фермеров и их семей, причинах, которые побудили их к смене места жительства. Впоследствии материалы будут транслироваться на местных телеканалах и в социальных сетях.

Съемки стартуют в весенне-летний период с началом активных сельскохозяйственных работ. "Качество жизни на сельскохозяйственных территориях повышается. В КЧР почти в каждом селе есть новая школа, спортплощадка, Дом культуры, это все мы тоже покажем. Также расскажем, что в республике осуществляется хорошая грантовая поддержка в сфере сельского хозяйства. И отмечу, что подавляющее большинство примеров, когда жители города уехали в село - положительные", - заключил Аджиев.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа. по итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.