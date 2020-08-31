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Виртуальная выставка техники военных лет пройдет в Карачаево-Черкесии 3 сентября

Посмотреть военную технику в 3D-формате можно посредством смартфона

ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Онлайн-выставка военной техники, приуроченная к 75-летию со дня окончания войны, состоится 3 сентября в Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Оригинальная выставка, посвященная окончанию Второй мировой войны, пройдет 3 сентября в 12:00 по улице Первомайской на площадке перед картинной галереей. Это будет виртуальная выставка техники военных лет в 3D-формате", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на площадке будет размещен информационный баннер со штрих-кодом, также подготовлены информационные листовки с QR-кодом. Посмотреть военную технику сможет любой житель и гость региона посредством смартфона. На площадке будут работать волонтеры, которые помогут с установкой специального приложения.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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