Более 2 тыс. компьютеров приобрели для врачей в КБР в 2020 году

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приобрели для врачей 2,5 тыс. компьютерной техники для ведения медицинской документации в электронном виде по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"Создание цифрового контура является одним из ключевых направлений нацпроекта "Здравоохранение". Минздравом КБР приобретено 2500 единиц компьютерного оборудования для создания автоматизированных рабочих мест для медработников. С помощью новой техники врачи смогут вести медицинскую документацию в электронном виде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что год назад для медиков было закуплено 850 компьютеров.

Безопасность и конфиденциальность информации будет обеспечиваться санкционированным доступом к региональной медицинской информационной системе. "Более 3 тыс. медицинским работникам, в том числе тем, чьи места были автоматизированы в прошлом году, выданы электронные цифровые подписи, действующая региональная информационная медицинская система расширяется", - отметили в ведомстве.

Также в КБР внедряется модуль "Лабораторная информационная система", который, как ожидается, позволит устранит человеческий фактор и снизит долю диагностических ошибок в лабораторных исследованиях. Телемедицинские консультации позволят проводить диспансерное наблюдение за пациентами из групп риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями удаленно. На стадии завершения работы по внедрению модуля "Центральный архив медицинских изображений", который позволит получать врачам в любой медорганизации республики диагностические изображения пациентов, принятых на амбулаторное или стационарное лечение по различным схемам маршрутизации, что должно улучшить взаимодействие между учреждениями разного уровня.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.