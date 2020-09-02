В Ингушетии учредили юбилейную медаль 250-летия единения региона с Россией

МАГАС, 2 сентября. /ТАСС/. Юбилейную медаль "250 лет единения Ингушетии с Россией" учредили в Магасе. Ей будут награждены выдающиеся представители республики в сферах спорта, культуры, политики и науки, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калимаов подписал распоряжение об учреждении юбилейной медали "250 лет единения Ингушетии с Россией". Медалью будут награждены лица, стоявшие у истоков создания республики, внесшие значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также награда будет вручаться за заслуги, связанные с социально-экономическим развитием, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры, искусства, образования, здравоохранения, выдающимися достижениями в спорте, укреплением мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества и иными достижениями перед Ингушетией.

"Аверс медали украшают Столовая гора, олицетворяющая республику, и гора Казбек, которая символизирует Российскую Федерацию. Ниже расположен герб России 1770 года, то есть времен добровольного вхождения Ингушетии в состав российского государства. На оборотной стороне размещен государственный герб Ингушетии", - уточнили в пресс-службе.

В феврале Банк России выпустил памятную монету из драгоценного металла "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства". А 17 марта, в памятный день, в обращение поступила коллекционная марка.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.