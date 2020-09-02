Проект "Умный Железноводск" стал финалистом VIII Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT"

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Проект "Умный Железноводск", разработанный АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в Росатом), стал финалистом VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT" в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами". Об этом в среду сообщила пресс-служба РИР.

"В номинации соревновался 21 проект. "Умный Железноводск" занял третье место в рейтинге, лишь на 0,27 балла отстав от московского "Активного гражданина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение цифровых технологий в Железноводске было начато в конце 2019 г., этой весной завершилось формирование базовой инфраструктуры проекта. Уже сегодня "умные" технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами. В городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов.

"В сжатые сроки вместе мы объединили на одной цифровой платформе и работу муниципалитета, и сервисы для горожан, и туристические сервисы - в общей сложности 35 модулей. Сегодня это позволяет курорту оказывать услуги очень высокого уровня и на основе анализа данных с высокой точностью определять направления своего дальнейшего развития", - отметила генеральный директор АО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина, слова которой приводятся в сообщении.

Между тем в пресс-службе города-курорта сообщила журналистам, что за восемь месяцев использования программы на цифровую платформу поступило около 500 обращений, большая часть которых уже отработаны. Лидером популярности остается благоустройство. Жители стали чаще прикреплять фото и видео, которые помогают оперативно решать проблемы.

Ежегодный Всероссийский форум "ПРОФ-IT" с 2013 года проводится Экспертным центром электронного государства при поддержке администрации президента РФ. Цель форума - выявление и распространение инноваций, решений и эффективных разработок, лучших IT-практик, обладающих практической ценностью региональной информатизации и развития отечественной экономики. За семь лет "ПРОФ-IT" посетили делегации из 80 регионов страны. В конкурсе региональных IT-проектов за этот период участвовали 973 разработки в области региональной и муниципальной информатизации, 51 регион Российской Федерации стал лауреатом конкурса "ПРОФ-IT".