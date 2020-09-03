В Магаданской области к 2022 году планируют создать этнографический парк "Дюкча"

ТАСС, 3 сентября. Власти Магаданской области намерены к 2022 году создать в регионе этнографический парк культуры народов Северо-Востока России "Дюкча", сообщил в четверг губернатор региона Сергей Носов в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор добавил, что строительство этнопарка стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на реализацию регион получит субсидию из федерального бюджета. Точная сумма пока не называется.

По данным мэрии Магадана, главная особенность проекта - объединение пространства с природной средой. По всей площади парка запроектирована сеть пешеходных дорожек, маршруты которых предполагают возможность выхода на лесные тропы и площадки для отдыха у реки.

"Согласно представленному проекту, комплекс парка будет встречать гостей входной площадкой с порталом в этническом стиле. В этой же зоне расположено кафе. От входной зоны вдоль всей территории парка запроектирован променад - основная пешеходная аллея", - сообщили журналистам в мэрии Магадана.

Планируется создать культурный кластер под открытым небом с воссозданными жилищами и предметами быта коренных малочисленных народов Севера. Также обустроят площадку для проведения выставок и мастер-классов прикладного искусства народов Севера, административно-бытовой и выставочный павильоны и площадку с экспозициями из природных материалов, местами для отдыха, фототочками. В парке намерены проводить ярмарки, спортивные игры. Также оборудуют детскую игровую площадку, зоны отдыха.