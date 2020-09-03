В Хабаровске у штаба ВВО открыли памятник Георгию Жукову

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Памятник полководцу Георгию Жукову открыли у штаба Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"У штаба Восточного военного округа рядом с памятником танку МС-1 состоялось торжественное открытие бюста маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Уникальность памятника - точность его воссоздания по фотографиям, сделанным в 1945 году. Автор проекта и скульптор - народный художник Российской Федерации Салават Александрович Щербаков", - говорится в сообщении.

Георгий Константинович Жуков (1896-1974) - советский военачальник, маршал, четырежды герой Советского Союза. Впервые раскрыл свой талант полководца именно на Дальнем Востоке - во время советско-японского конфликта на монгольской реке Халхин-Гол.

В Великую Отечественную войну командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в разработке планов крупнейших операций, координировал действия фронтов в Сталинградской и Курской битвах, при прорыве блокады Ленинграда, освобождении Белоруссии.