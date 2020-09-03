На Черноморском побережье Кубани прогнозируют максимальный уровень пожароопасности

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в ближайшие два дня на Черноморском побережье Краснодарского края из-за увеличения числа природных пожаров в регионе и сильной жары. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города Сочи в четверг.

"По данным Краснодарского ЦГМС, с 3 по 5 сентября на Черноморском побережье сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В большинстве районов Краснодарского края и местами на побережье прогнозируется высокая опасность пожаров 4 класса", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что все экстренные службы города Сочи перевели в усиленный режим работы. Жителям рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности. В пресс-службе напомнили, что разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор на территории региона строго запрещено. Нарушителям грозит штраф.

"Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее в пресс-службе администрации сообщали, что сильная жара до 37 градусов ожидается на территории Сочи до 4 сентября.